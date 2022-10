La France va se retirer du Traité sur la charte de l'énergie.

Dans un avis publié mercredi, le Haut Conseil pour le climat avait appelé le gouvernement à sortir de ce traité. "Le retrait coordonné du TCE par la France et les États membres de l'UE apparaît comme l'option la moins risquée pour permettre l'atteinte des objectifs climatiques et le respect des rythmes de décarbonation nécessaires à l'horizon 2030", a écrit l'instance. Emmanuel Macron a, lui, concédé que le retrait de la France du Traité sur la charte de l'énergie était "un point important demandé par beaucoup".

"Par ailleurs, il ressort de plusieurs cas récents que cette Charte et le traité qui s'ensuivait conduisaient à des mécanismes un peu spéculatifs et à des indemnisations importantes de certains acteurs. Et donc nous nous mettons en cohérence avec les textes qui sont postérieurs et la stratégie qui est la nôtre. C'est important parce que dans le moment que nous vivons, nous devons plutôt accélérer et concentrer nos investissements sur 'aller plus vite sur le renouvelable', 'aller plus vite sur l'efficacité énergétique', 'aller plus vite sur le nucléaire'", a-t-il détaillé.