Transition énergétique : "On n'interdira pas" les chaudières au gaz, promet Emmanuel Macron

Cette annonce intervient alors qu'Emmanuel Macron présentera ce lundi à l'Élysée les grandes lignes de la planification écologique dont il entend faire un marqueur de son second quinquennat. L'occasion pour le président de vanter "le bon chemin de l’écologie à la française". Celle-ci n’est "ni le déni, ni la cure, mais une écologie de progrès", a-t-il assuré. Il entend "aller deux fois plus vite" sur la trajectoire verte "d’ici à 2030″. Pour la traduire concrètement, la planification écologique bénéficiera d’un budget de "40 milliards d’euros l’année prochaine", a précisé le chef de l'État.

Et de citer en exemple ce qui a déjà été fait à l'Élysée, avec le remplacement de deux chaudières au fioul. "On les a passées toutes les deux d'abord au gaz, c'est la bonne transition. Ensuite, on a mis en place un système de géothermie. Grâce à ça, on est en train de se passer d'une de ces deux chaudières. Et d'ici à 2024, on va pouvoir faire et le froid et le chaud grâce à la géothermie", a plaidé Emmanuel Macron. Résultat, "on aura réduit de 80 % les émissions. On aura divisé par trois la facture. Et en moins de cinq ans, on aura fait un investissement rentable. C'est ce qu'on doit faire partout", a-t-il ajouté.