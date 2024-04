Pass rail pour les jeunes : ce ne sera finalement pas pour cet été

Le ministre des Transports Patrice Vergriete a annoncé ce mercredi que le pass rail ne verrait pas le jour cet été. Il accuse les présidents de région Hervé Morin, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez de bloquer sa mise en application.

Cette promesse d'Emmanuel Macron ne verra pas le jour cet été. Ce mercredi matin sur franceinfo, le ministre des Transports Patrice Vergriete a indiqué pourquoi le pass rail ne serait pas opérationnel dès cet été 2024. "A moins d'un changement de pied des présidents de région, aujourd'hui même, nous ne pouvons pas être opérationnels en 2024 (...) il n'y aura pas de passe rail cet été", a-t-il affirmé, visant Hervé Morin, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, respectivement présidents des régions Normandie, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le ministre, le gouvernement avait trouvé un accord avec Carole Delga, présidente de l'Association des régions de France (ARF) chargée de mener les négociations avec ses homologues sur le sujet, pour réserver ce dispositif aux jeunes de moins de 27 ans, et pour que l'État le finance à 80%. Le gouvernement avait accepté la demande des régions que l'État finance à 80% le dispositif estimé à 15 millions d'euros, a confirmé Patrice Vergriete. Mais sans l'accord des trois régions citées plus haut, impossible de mettre en place le dispositif, a poursuivi le ministre, qui ne désespérait pas d'avoir un signe de leur part très prochainement. Seul moyen de mettre en œuvre le dispositif pour cet été.

Le gouvernement ne veut pas "lâcher le morceau"

"Bien entendu, le gouvernement reste ouvert et nous continuerons à faire ces propositions pour 2025", a dit le ministre, qui "n'a pas envie de lâcher le morceau". L'instauration de ce forfait mensuel permettant de voyager de manière illimitée sur le territoire en trains Intercités et TER, sur le modèle ce que fait l'Allemagne, avait été promise par le président Emmanuel Macron en septembre dernier. L'accord et la coordination avec les régions est essentielle, car ce sont elles qui financent les trains régionaux et décident des tarifs.

Un pass rail estival uniquement réservé aux jeunes a déjà existé en France en 2020 et 2021. Il concernait les moins de 27 ans qui, pour 29 euros par mois, pouvaient emprunter n'importe quel TER partout en France - sauf en Ile-de-France -, mais pas les Intercités.