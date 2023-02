Travail, fin de vie, institutions : Emmanuel Macron prépare l'après-réforme des retraites

Ce mardi à Rungis, il a d'abord amorcé un "débat sur le travail", l'un des fils conducteurs de son action, qu'il souhaite plus rémunérateur et évolutif. "Je ne crois pas qu'il faille moins de social : il faut que le travail continue à payer davantage", a-t-il répondu à un professionnel de la découpe du veau. "Le vrai débat que l'on doit avoir dans notre société, c'est un débat sur le travail." "Le travail doit continuer d'être mieux rémunéré" et "on doit adapter les carrières car quand on travaille de nuit en portant des charges, à partir d'un certain âge il faut que la carrière puisse évoluer, qu'on puisse travailler moins longtemps, qu'on puisse se reconvertir et que cela soit pris en compte dans la retraite", a assuré le chef de l'État.

Des déclarations qui rejoignent celles de plusieurs de ses ministres, ces derniers jours. Lundi, la Première ministre Elisabeth Borne a fait valoir qu'au-delà "de la question de la durée de la vie professionnelle, il faut améliorer la qualité de vie au travail et trouver les conditions du 'bon emploi'".