Travail, santé, logement... les annonces de Gabriel Attal lors de son discours de politique générale résumées

Le Premier ministre a dévoilé sa feuille de route et fait de nombreuses annonces, ce mardi devant l'Assemblée nationale lors de son discours de politique générale. Gabriel Attal a promis de "déverrouiller, désmicardiser, débureaucratiser" la France, pour permettre à celle-ci de retrouver sa "souveraineté". Le chef du gouvernement a visé tout particulièrement les classes moyennes, "qui ne se plaignent pas alors qu'[elles] ont souvent le sentiment de subir".

Redonner sa "souveraineté" à la France, aux Français "le contrôle de leur propre vie". Voilà le cap que Gabriel Attal s'est fixé, la ligne directrice qu'il a tracée au cours de son discours de politique générale déclamé ce mardi 30 janvier à la tribune de l'Assemblée nationale. Dans une déclaration à destination des classes moyennes, ces Français "qui ne se plaignent pas alors qu'ils ont souvent le sentiment de subir", "qui ont le sentiment d'avoir tous les devoirs quand d'autres ont tous les droits", "qui ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux et qu'elles bénéficient toujours aux mêmes", le chef du gouvernement leur a promis des mesures pour "pouvoir vivre de leur travail, éduquer leurs enfants, se soigner et vivre en sécurité". Voici ce qu'il faut retenir de ses annonces.

Rémunération du travail

"Nous devons faire évoluer un système qui nous a conduits, depuis des décennies, à concentrer nos aides, nos exonérations, au niveau du Smic", a déclaré le chef du gouvernement, assurant que "oui, j’assume de le dire, il faut désmicardiser la France". Pour cela, il souhaite agir "résolument" pour que les branches professionnelles qui continuent à rémunérer en dessous du Smic "remontent ces rémunérations", n'excluant "aucune mesure" pour parvenir à des résultats rapides.

Pour les fonctionnaires, Gabriel Attal a acté le report au "second semestre" de la réforme de la fonction publique, annoncée initialement pour février, qui doit notamment élargir les possibilités de payer les fonctionnaires au mérite.

Par ailleurs, Gabriel Attal a demandé à ses ministres "d'expérimenter la semaine en quatre jours, sans réduction du temps de travail".

Impôts

Le chef du gouvernement a confirmé la baisse de 2 milliards d'euros d'impôts promise par Emmanuel Macron, pour "continuer à baisser les charges qui pèsent sur la classe moyenne". Il a cependant maintenu "le cap" d'un déficit "sous les 3% d'ici à 2027" et indiqué que ses "premières propositions d'économies" pour le budget 2025 seront présentées "dès le mois de mars".

Aides sociales

Gabriel Attal a annoncé la suppression de l'allocation solidarité spécifique (ASS). L'ASS "permet, sans travailler, de valider des trimestres" alors que "nous considérons que la retraite doit être le fruit du travail", a argué le chef du gouvernement, mettant en avant sa volonté de "combattre les trappes à inactivité". "Donc nous proposerons la bascule de l'allocation de solidarité spécifique au RSA et la suppression de cette allocation", a-t-il dit. Fin 2019, 351.000 personnes percevaient l'allocation de solidarité spécifique (ASS), selon la direction statistique des ministères sociaux (Drees).

Par ailleurs, il demandera une révision des règles de l'assurance-chômage si sa trajectoire financière "dévie".

Logement

Face à un secteur en crise, le Premier ministre a plaidé pour "un choc d'offres". "Nous allons simplifier massivement les normes : revoir les DPE, simplifier l'accès à MaPrimeRénov', faciliter la densification, lever les contraintes sur le zonage, accélérer les procédures", a déclaré Gabriel Attal.

Il a aussi fait des annonces concernant les logements sociaux. Pour inciter les maires à développer du logement social, "nous allons [leur] donner la main pour la première attribution dans les nouveaux logements sociaux construits sur leur commune", a-t-il indiqué. Le gouvernement entend également "faire évoluer" le monde du logement social afin de "soutenir les classes moyennes", a-t-il précisé. Pour ce faire, il va revoir le décompte des logements sociaux que les communes doivent respecter au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU).

Santé

Gabriel Attal a confirmé la création d'une "taxe lapin" chez le médecin. "Je souhaite un principe simple, qui se traduise par des mesures claires dès cette année : quand on a un rendez-vous chez le médecin et qu’on ne vient pas sans prévenir, on paye", a-t-il déclaré.

Contre les déserts médicaux, il a annoncé la nomination d'un "émissaire, chargé d’aller chercher à l’étranger des médecins qui voudraient venir exercer en France". Aussi, il a menacé de restaurer les obligations de garde pour les médecins libéraux, dans les départements ou le Service d'accès aux soins (SAS) ne parviendrait pas à se mettre en place.

Pour libérer l'équivalent de 2,5 millions de consultations tous les ans, le Premier ministre a annoncé le passage de 6.000 à 10.000 assistants médicaux.

Les infirmières anesthésistes, qui sont à bac+5 "doivent pouvoir entrer directement en troisième année de médecine" si elles ont plusieurs années d'expérience, a estimé le chef du gouvernement, qui a aussi annoncé une revalorisation de salaire (environ 200 euros nets par mois) et une prime exceptionnelle de 800 euros dès le mois de mai pour les infirmières scolaires, estimant qu'il faut "mieux reconnaître leur engagement".

Jeunesse

Gabriel Attal a annoncé la généralisation du Service national universel (SNU) à la rentrée 2026. "Notre réarmement civique, c’est renforcer l’unité républicaine de notre jeunesse. C’est permettre à tous les jeunes de France de faire Nation. C'est le rôle même du Service national universel. Je lance les travaux en vue de sa généralisation à la rentrée 2026", a-t-il déclaré.

L’accompagnement des enfants en situation de handicap pendant la pause de midi par un ou une AESH (personnel dédié) à l'école sera désormais financé par l'Etat.

Le chef du gouvernement a aussi promis une augmentation du tarif de remboursement de la consultation d'un psychologue dans le cadre du dispositif "MonSoutienPsy", qui "n'a pas donné les résultats escomptés". Aussi, il souhaite que tous les départements disposent d'une maison des adolescents.

Justice

Des "travaux d'intérêt éducatif" pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans, qu'il a définis comme "équivalents" à des peines d'intérêt général, seront créés, a dit Gabriel Attal. "Aujourd'hui nous ne pouvons pas pour eux prononcer des peines de travaux d'intérêt général", "je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront leur équivalent et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général."

Il a aussi plaidé pour le gel des avoirs des trafiquants de drogue identifié, et annoncé la généralisation du dépôt de plainte en ligne partout sur le territoire.

Environnement

Sur l'environnement, le Premier ministre a annoncé qu'il allait déposer "un deuxième projet de loi industrie verte", qui "proposera notamment de demander" à la Commission nationale du débat public "de concentrer ses travaux uniquement sur les projets d'envergure nationale".

"Réussir la transition écologique est le défi de notre génération. Notre jeunesse veut s’engager, participer, aider. Elle se demande comment être utile pour la planète. C’est pourquoi nous lancerons un service civique écologique, qui rassemblera d’ici la fin du quinquennat 50.000 jeunes prêts à s’engager concrètement pour le climat", a déclaré Gabriel Attal.

Le gouvernement veut aussi lancer un plan de réduction de la pollution plastique visant les 50 sites les plus générateurs d'emballages plastiques en France. Le gouvernement avait déjà entrepris en novembre 2022 une démarche similaire pour les 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre dans le cadre d'un pacte de décarbonation.

Agriculture

"D’ici au 15 mars", "toutes les aides de la PAC seront versées sur les comptes bancaires" des agriculteurs, a assuré le chef du gouvernement. Par ailleurs, selon le Premier ministre, le "fonds d'urgence" promis aux viticulteurs sera débloqué "avant la fin de la semaine".

Gabriel Attal a aussi assuré que, lorsque des industriels ou des enseignes de supermarchés ne respectent pas les lois Egalim les amendes infligées seraient "réutilisées pour soutenir financièrement les agriculteurs".

Outre-mer

Un projet de loi sur Mayotte sera déposé afin de "faire face aux enjeux exceptionnels" auxquels ce territoire est confronté.