"Trois gigas sur une semaine" : Najat Vallaud-Belkacem propose de rationner l'accès à Internet

Dans une tribune publiée sur le site du "Figaro", l'ancienne ministre de l'Éducation propose de rationner l'accès à Internet. Elle imagine par exemple d'accorder un nombre limité de gigas par jour ou par semaine aux utilisateurs. Najat Vallaud-Belkacem estime que cela aiderait à lutter contre le harcèlement en ligne ou le réchauffement climatique, et à recréer du lien social.

"Avons-nous besoin de tant d'internet que cela ?" C'est la question que pose l'ancienne ministre socialiste de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem dans une tribune publiée ce lundi 18 mars sur le site du Figaro. Selon elle, il est temps d'"apporter une solution politique" au problème de surconsommation d'Internet et aux problèmes qui lui sont liés - "ravages causés par une surexposition aux écrans", harcèlement, "méfaits de la pornographie en ligne" ou "démocratisation des deep fake", évoque-t-elle. Pour cela, elle propose de réfléchir aux moyens de "rationner internet, par exemple en accordant un nombre limité de gigas à utiliser quotidiennement".

"La rareté oblige à une certaine sagesse. Si nous savons que nous n'avons que trois gigas à utiliser sur une semaine, nous n'allons sans doute pas les passer à mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fakes. Peut-être cesserons-nous de considérer comme 'normal' de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en ultra HD", écrit-elle.

"Ce que je propose, en somme, c'est une action politique d'ampleur, dont les conséquences seront bénéfiques à bien des niveaux : en termes de développement cognitif, pour la santé, mais aussi pour lutter contre les discriminations, le harcèlement, le réchauffement climatique et bien d'autres enjeux absolument fondamentaux pour aujourd'hui", argumente-t-elle, défendant une mesure tout sauf réactionnaire ou dictatoriale, mais au contraire progressiste car destinée à "faire face à l'une des grandes sources de pollution", le numérique.

Une "urgence numérique"

Najat Vallaud-Belkacem reconnaît que son idée doit être mieux réfléchie, notamment pour l'adapter aux entreprises. Mais "on peut rédiger sur un traitement de texte ses courriels de la journée avant de les envoyer", "on peut se déplacer pour aller poser une question à un collègue", "on peut même, toute personne s'y connaissant un tant soit peu en programmation vous le dira, coder sans ordinateur, avec un crayon et un papier", imagine-t-elle, s'attirant déjà les moqueries sur les réseaux sociaux.

"Nous avons perdu trop de temps déjà, pour en perdre davantage. Il y a une urgence numérique comme il y a une urgence climatique", conclut-elle, arguant que nous avons tous "un problème" avec notre usage d'Internet. "Soyons donc courageux et déterminés."