"Trois SMIC en moyenne" : indignation après l'erreur d'un ministre sur le salaire d'une assistante maternelle

"Je ne suis pas 'déconnecté', je me suis trompé et je l'admets humblement. J'ai d'ailleurs immédiatement rectifié mes propos", a tenu à préciser le ministre, ajoutant par ailleurs que "les assistantes et les assistants maternels comme l'ensemble des professionnels de la petite enfance sont assurés de mon soutien". Une rencontre entre le ministre et ces acteurs de la petite enfance doit avoir lieu vendredi prochain, dans le cadre de la réforme du complément de mode de garde, inscrite dans le PLFSS 2023.