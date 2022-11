"Tu vas la fermer" : une éventuelle sanction du député étudiée en décembre

Jeudi soir lors de l'étude d'un texte sur la réintégration des soignants non-vaccinés, les débats se sont envenimés à l'Assemblée nationale. Avec le soutien de députés LR et RN, la proposition LFI semblait pouvoir être adoptée. Mais à coups de suspensions de séances et d'amendements, le camp présidentiel a compromis la tenue du vote, déclenchant la colère des oppositions et des élus ultra-marins. "Tu vas la fermer!", a lancé Olivier Serva à l'adresse de députés Renaissance qui l'interpellaient pendant son intervention.