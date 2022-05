Tuerie dans une école au Texas : "C'est une Nation qui tue ses propres enfants", déplore Éric Woerth

"Il n'y a pas de mot pour dire ce qui vient d'arriver. Pas de mot." L'Amérique est sous le choc. Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu, mardi 24 mai, dans une école d'Uvalde, à 130 kilomètres à l'ouest de San Antonio, au Texas. La majorité des victimes sont des enfants de moins de 10 ans. Au moins 19 jeunes élèves et deux adultes ont péri. Le tireur, identifié comme Salvador Ramos, les a abattus "d'une façon atroce et insensée", a indiqué le gouverneur républicain de l'État, Greg Abbott, perpétrant ainsi l'une des pires tueries dans une école depuis celle de Sandy Hook, où 20 enfants avaient été tués en décembre 2012.

"C'est innommable. Malheureusement, des meurtres de masse, on en apprend quasiment toutes les semaines. Peut-être ne sait-on pas tout d'ailleurs, il y en a des centaines", a réagi Éric Woerth, député de l'Oise, candidat à sa réélection aux législatives des 12 et 19 juin, invité d'Elizabeth Martichoux sur LCI, mercredi 25 mai. "Les Américains sont responsables de ça. Responsables d'avoir autorisé la vente de fusils d'assaut, de fusils de guerre, avec une économie autour des armes qui est inimaginable quand on habite un pays comme le nôtre ou en Europe. (...) Les Américains considèrent que c'est leur propre culture, qu'il ne faut pas arrêter ça, qu'il faut se défendre contre l'autre. Il y a plein de raisons pour tenter de justifier l'injustifiable."