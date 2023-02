Tweet polémique sur Olivier Dussopt : l'Assemblée s'embrase et pourrait sanctionner le député LFI

Dix minutes plus tard, les parlementaires ne sont pas revenus moins apaisés dans l'Hémicycle. Au contraire. Les rappels au règlement des adversaires de La France insoumise se sont multipliés pour réclamer des excuses au député de Seine-Saint-Denis et lui demander de retirer son tweet. "Nous ne laisserons passer aucun comportement qui dégrade notre Assemblée nationale", a abondé la cheffe des députés Renaissance, Aurore Bergé, invoquant l'article 70 de l'institution qui sanctionne qui se rend "coupable d’outrages ou de provocations envers l’Assemblée ou son Président", ou "envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution".

À l'issue d'une nouvelle suspension de séance de dix minutes, Thomas Portes a refusé de faire son mea culpa et de retirer son tweet. "Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens", a-t-il assuré, mettant encore un peu plus le feu aux poudres. Après de nouveaux rappels au règlement de membres de la majorité, la présidente de l'Assemblée nationale a décidé de convoquer un bureau pour y étudier une possible sanction contre Thomas Portes.