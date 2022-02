Ukraine : "fermeté" ou "dialogue", la classe politique française réagit au discours de Poutine

Suite à la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes prorusses de l'Ukraine, la classe politique française a vivement réagi. Selon un communiqué de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui a multiplié les entretiens ces derniers jours pour éviter une guerre en Ukraine, a condamné la décision de Vladimir Poutine et a réclamé des "sanctions européennes ciblées" à l'encontre de Moscou.

Plusieurs candidats de gauche ont appelé à la fermeté. La socialiste Anne Hidalgo a indiqué sur Twitter que "la décision unilatérale de Vladimir Poutine constitue une violation du droit international et de la souveraineté de l'Ukraine. La France et l’Europe doivent être solidaires, unies et fermes face à cette menace contre la paix en Europe ".

L'écologiste Yannick Jadot a également réagi sur le même réseau social et a déclaré que "la reconnaissance des entités séparatistes par Poutine porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la démocratie de l'Ukraine. Aucune complaisance ! J'en appelle à une réponse française et européenne ferme et unie". Pour Christiane Taubira "la Russie choisit la force et le fait accompli (...) La solidarité des États européens avec l’Ukraine ne doit pas faillir. Même si la diplomatie doit continuer d'œuvrer".