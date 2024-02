Ultradroite : l'association La Citadelle dissoute en Conseil des ministres

L'association d'ultradroite lilloise La Citadelle a été dissoute en Conseil des ministres ce mercredi. La dissolution de ce qui est présenté comme un "bar patriote" a notamment été expliqué par sa "mise en œuvre d'une idéologie xénophobe". L'association s'était vu interdire l'organisation d'une soirée intitulée "Qu'ils retournent en Afrique", en février 2023.

Le bastion de l'ultradroite lilloise va disparaitre. Ce mercredi 7 février, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur le réseau social X que l'association "La Citadelle" avait été dissoute en Conseil des ministres. "Comme le détaille le décret que j’ai présenté, elle incite à la xénophobie, à la discrimination, à la haine et à la violence. Fermeté absolue contre les diffuseurs de haine", a écrit le ministre de l'Intérieur.

Une procédure enclenchée début décembre

La Citadelle, un bar ouvert depuis janvier 2015 se présentant comme un "bar patriote" et une "maison de l'identité", justifie par "ses publications, les propos de ses membres et ses slogans, la mise en œuvre d'une idéologie xénophobe et provoquant à la haine et à la discrimination", est-il écrit dans le décret de dissolution. Cette association s'était notamment vu interdire l'organisation d'une soirée intitulée "Qu'ils retournent en Afrique" en février 2023.

La procédure de dissolution avait été enclenchée début décembre par Gérald Darmanin, dans la foulée de la dissolution d'un autre groupuscule d'ultradroite, la Division Martel, intervenue après une manifestation aux allures d'expédition punitive à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, en réaction à la mort du jeune Thomas à Crépol.

Selon le décret, le dirigeant de La Citadelle, Aurélien Verhassel "a tenu publiquement des propos, lors d'interviews ou sur des plateaux de télévision, affirmant réserver l'adhésion à son association aux personnes de 'race blanche' et rejeter l'islam en France et en Europe, notamment en dernier lieu lors de l'émission 'Touche pas à mon poste' diffusée sur la chaîne C8 le 15 février 2023, au cours de laquelle il a déclaré qu'il y avait trop de musulmans en France". Une accusation que le dirigeant a niée mi-décembre.

"Merci au ministre. Ceux qui portent des appels à la haine n'ont pas de place dans notre pays !", a réagi la maire de Lille Martine Aubry sur X. Après la Division Martel et La Citadelle, le mouvement de catholiques traditionalistes identitaires Academia Christiana devrait lui aussi être dissout, selon une annonce faite par Gérald Darmanin le 10 décembre.