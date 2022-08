Un 49-3 pour le prochain budget ? La Première ministre ne l'exclut pas

La Première ministre a par ailleurs ciblé Mélenchon, déplorant que "certains veulent attiser les colères et veulent le chaos pour notre pays". "Mathilde Panot (présidente du groupe LFI à l'Assemblée) parle du désordre à l’Assemblée nationale et dans la rue. Moi, je pense au contraire que les Français n’attendent pas le désordre. Ils attendent que l’on réponde à leurs préoccupations sur la transition écologique, sur le pouvoir d’achat, etc", a-t-elle insisté.

Quant au Rassemblement national, "avec ou sans cravate, l’extrême droite reste l’extrême droite", a jugé la Première ministre, face à la quête de respectabilité poursuivie par le parti de Marine Le Pen.