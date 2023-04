Un an de la réélection d'Emmanuel Macron : les 5 moments qui ont (déjà) bouleversé son quinquennat

Il est président de la République depuis six ans, mais ce 24 avril est un peu différent pour lui. Il y a un an, jour pour jour, Emmanuel Macron était réélu à la tête de l'État, en l'emportant au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen (58,55%). Un an plus tard, après six années à l'Élysée, sa cote de popularité est au plus bas, et ses derniers déplacements auprès des Français se font au son des casseroles. Une première année mouvementée, marquée par plusieurs choix et événements qui ont (déjà) fait basculer son deuxième quinquennat.