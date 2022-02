"Un cœur sec" : rien ne va plus entre Brigitte Bardot et Eric Zemmour

Mais les récentes déclarations du candidat d'extrême droite sur la question animale mettent le feu aux poudres, alors que la mort d'une randonneuse de 25 ans, samedi lors d'une battue aux sangliers dans le Cantal, a replacé le débat sur la chasse au cœur de la campagne électorale. En cause, des propos tenus le 15 février à Paris à l'occasion d'un "grand oral" devant le Mouvement de la ruralité, l'ancien parti chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) où il avait lancé : "Je refuse et je refuserai que qui que ce soit vous interdise la chasse. Les vrais écologistes, c'est vous" et pas "les citadins qui veulent des biches comme dans Bambi". Éric Zemmour avait par ailleurs enfoncé le clou en soulignant que la chasse à la glu "n’a rien de cruel".