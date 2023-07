Un congé parental plus court et mieux rémunéré ? L'idée de la nouvelle ministre Aurore Bergé divise

À peine installée, et déjà des projets à l'étude. La nouvelle ministre des Solidarités, Aurore Bergé, a indiqué ce mardi qu'elle réfléchissait à raccourcir le congé parental, tout en l'indemnisant mieux. Selon elle, ce congé est à la fois trop peu utilisé et trop souvent à contrecœur par des mères qui préféreraient travailler, mais n'ont pas de solution de garde pour leur enfant. "Pourquoi ne pas réfléchir ensemble à un congé parental plus court, mais mieux indemnisé, pour laisser un vrai choix aux familles ?", s'est interrogée la ministre dans une interview au quotidien régional Ouest-France.

À peine rendue publique, la phrase de l'ancienne présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale a suscité critiques et sarcasmes sur les réseaux sociaux, où beaucoup de commentateurs s'indignaient à l'idée que le congé - qui peut durer actuellement jusqu'à trois ans - soit raccourci. Une telle mesure contribuerait au "massacre du système social", s'est ainsi indignée la députée écologiste Sandrine Rousseau, sur Twitter.