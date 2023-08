Un décret prévoit-il d’abaisser la hauteur sous plafond des logements locatifs à 1,80 m ?

Si la hauteur sous plafond de 1,80m est évoquée par le député LFI, c’est qu’elle était inscrite noire sur blanc dans un premier projet de décret remontant au mois de février 2023, comme le révélait AEF Info. En d’autres termes, un bien avec une hauteur de 1,80m pouvait être loué à condition que sa pièce principale ait un volume de 20 mètres cubes… Une exception prévue par un autre décret, pris en 2002, sur des normes dites de décence, et permettant aux bailleurs de louer des logements ne respectant pas la hauteur minimale fixée par la loi. Cela avait déjà suscité l’indignation de la Fondation Abbé Pierre et les médias s’étaient emparés du sujet. Le gouvernement avait alors retiré l’article mis en cause et plaidé une "mauvaise rédaction". "Ce n’était pas une erreur de rédaction puisque nous savons que la rédaction avait justement fait l’objet de vifs et longs débats internes", argue aujourd’hui Manuel Domergue à TF1info.

Dans tous les cas, cette partie du décret a été reformulée. Elle dispose désormais qu’"une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante" dans la pièce de vie d’un logement pour qu’il soit destiné à la location. Et que "les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l'habitation, sauf s'ils respectent les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002". C’est justement cette exception remontant à 2002 qui continue de provoquer l’ire de la Fondation Abbé Pierre.