Un député veut s'attaquer aux discriminations liées aux cheveux

Age, sexe, origine… les causes de discrimination sont nombreuses. Quid de celle liée aux cheveux ? Le député Olivier Serva (Liot) veut s'y attaquer, assurant qu'elle touche tout le monde, les "femmes d'ascendance africaine", "les femmes blondes" ou les "hommes chauves". L'élu de Guadeloupe s'appuie sur des études menées à l'étranger pour appuyer son propos, ces dernières n'existant pas en France. Que disent-elles de la discrimination capillaire ?

En février 2023, une étude réalisée par la marque de cosmétique Dove et le réseau social LinkedIn a conclu qu'aux Etats-Unis, 66% des femmes noires changent de coiffure pour un entretien d'embauche, et 41% se les lissent. Elles ont 2,5 fois plus de chances d'être perçues comme non-professionnelles, révèle l'étude, et 20% ont déjà été renvoyées chez elles à cause de leurs cheveux. 25% d'entre elles pensent qu'elles se sont vues refuser la possibilité de passer un entretien d'embauche à cause de leur coiffure, et même 33% des 25-34 ans.