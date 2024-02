"Un déséquilibre" : Bayrou réitère ses critiques contre le gouvernement mais écarte tout divorce

Ce jeudi, François Bayrou a justifié son refus d'entrer au gouvernement, mettant en avant un certain nombre de désaccords avec le couple exécutif. Il a notamment dénoncé des "dérives" basées selon lui sur "l'ignorance de ce que vivent les Français à la base". Mais le MoDem est toujours "membre à part entière" de la majorité, a-t-il assuré.

Des désaccords au sein même de la majorité. Alors que l'annonce du reste du gouvernement se fait attendre, le refus de la part de François Bayrou d'en faire partie, semble avoir ouvert une crise dans le camp présidentiel. Ce jeudi 8 février sur Fraceinfo, le président du MoDem a notamment souligné ses divergences sur des questions d'éducation et a regretté un manque "de compréhension politique de ce qu'il se passe à la base". Il a néanmoins assuré que son parti était toujours "membre à part entière" de la majorité.

"L'ignorance (...) de ce que vivent les Français à la base"

Revenant sur les tractations des derniers jours, François Bayrou a souligné qu'une éventuelle entrée au gouvernement "exigeait que je prenne un des secteurs que je considère le plus en crise du pays", qui est l'Éducation nationale. Or, il a constaté un désaccord politique sur cette question. "On est sur une musique de fond qui est : les enseignants ne travaillent pas assez", a-t-il dénoncé, ajoutant : "Pour moi, l'Éducation nationale ne peut pas se redresser dans un climat uniquement gestionnaire."

Deuxième sujet de préoccupation pour François Bayrou, "la rupture constante, continuelle, progressive et de plus en plus grave entre la base et les pouvoirs", a-t-il souligné. On a un gouvernement qui comporte "sur quatorze, onze ministres parisiens ou franciliens. Et sur 15 membres du gouvernement, pas un seul du sud de la Loire. Tout ça créée un déséquilibre", a encore averti le président du MoDem.

"Le pays a besoin de plus de compréhension politique de ce qu'il se passe à la base", a insisté François Bayrou. Le chef de l'État et ses troupes "gouvernent comme avant" alors qu'ils avaient promis en 2017 de "gouverner autrement", a-t-il encore souligné. S'il ne regrette pas son soutien à Emmanuel Macron en 2017, il a assuré qu'il ne laisserait pas faire "un certain nombre de dérives" qui viennent selon lui de "l'ignorance par les responsables du sommet de ce que vivent les Français à la base".

Malgré ces désaccords, François Bayrou a assuré que le MoDem était toujours "membre à part entière" de la majorité. Le positionnement du leader centriste n'a néanmoins pas manqué de provoquer des réactions. Le député MoDem Jean-Louis Bourlanges a regretté dans un communiqué ces déclarations, estimant que le président du parti "affaiblit" la majorité et "discrédite" le MoDem.