Un hommage national sera rendu à Jacques Delors le 5 janvier aux Invalides

L'ancien ministre et figure de la construction européenne Jacques Delors s'est éteint mercredi à l'âge de 98 ans. Un hommage national lui sera rendu le vendredi 5 janvier aux Invalides, annonce l'Élysée à TF1/LCI.

Les honneurs de la Nation pour Jacques Delors. L'ancien ministre de François Mitterrand, emblématique président de la Commission européenne entre 1985 et 1995, fera l'objet d'un hommage vendredi 5 janvier, a annoncé l'Élysée ce vendredi au service politique de TF1/LCI.

L'hommage national sera rendu à l'hôtel des Invalides, lieu traditionnel d'hommages aux militaires et aux civils, a précisé l'entourage présidentiel.

"Homme d'État au destin français"

Décédé ce mercredi 27 décembre à l'âge de 98 ans, le socialiste Jacques Delors, ancien ministre des Finances de Français Mitterrand, a laissé une grande empreinte sur la construction de l'union politique et économique des 27 pays européens qui composent aujourd'hui l'UE.

Sous son mandat à la Commission ont été signés les accords de Schengen (1985) qui consacrent la libre circulation des biens et des personnes via l'ouverture des frontières dans un "espace Schengen", l'Acte unique européen (1986) qui relance le projet de marché intérieur, et plusieurs réformes de la Politique agricole commune (PAC) sont menées. Il a également porté le programme d'échanges Erasmus pour les étudiants européens.

Emmanuel Macron a rendu hommage, mercredi, à un "homme d’État au destin français" et "un inépuisable artisan de notre Europe".