Un remaniement "dans les prochaines heures", selon Aurore Bergé

Ce remaniement ira-t-il au-delà des seuls remplacements des ministres battus ou qui ont quitté leur poste ? La cheffe des députés de la majorité présidentielle a préféré éluder la question, soulignant plutôt ce qu'elle considère comme les missions à venir de l'exécutif. "Ce qui est important, c'est qu'on ait une équipe qui soit là pour répondre aux préoccupations des Français", a-t-elle rétorqué. Quant à savoir à qui incombera cette lourde tâche, peu importe le casting, tant qu'il s'agit d'un "collectif qui est formé, installé pour durer", a estimé la députée.

Ceci dit, la députée des Yvelines a précisé qu'il n'y aura "pas d'opposants" au gouvernement. Sur le plateau, l'élue venue des rangs Républicains a dit ne "pas croire" en une potentielle coalition au gouvernement, et ce, pour deux raisons. Tout d'abord "parce que l'opposition ne le souhaite pas". Si elle salue les tractations entre la Première ministre et les chefs des groupes de l'opposition - décrite comme une "nécessité absolue" pour trouver "des compromis" - la présidente des députés Renaissance a décrit des oppositions "très figées" sur ce qu'elles ont "porté pendant leur propre campagne". Par ailleurs, elle estime que seuls entreront au gouvernement "celles et ceux qui partagent un projet politique" avec Emmanuel Macron et la "feuille de route choisie par les Français".