Un remaniement en vue ? Emmanuel Macron a assuré "que j’avais sa confiance", répond Elisabeth Borne

Alors que certains l'imaginent déjà sur la sellette, Elisabeth Borne semble bien déterminée à rester à Matignon. Interrogée par Le Parisien, la Première ministre a dit ne pas vouloir "commenter" les rumeurs croissantes sur un possible remaniement, se contentant de rappeler qu'elle avait la "confiance" d'Emmanuel Macron. "J’ai une feuille de route, je délivre et je m’y tiens. (...) Moi, je ne suis pas dans le commentaire, mais dans l’action", a-t-elle insisté au cours de cet entretien publié en ligne ce samedi.

Interrogée sur les critiques qu'elle a pu essuyer de la part d'Emmanuel Macron ou de son propre camp, la Première ministre s'est défendue : "Les commentaires des uns et des autres, qui plus est anonymes, franchement ça ne m’intéresse pas. Ce qui m’importe, ce sont les discussions que j’ai avec le président de la République", a-t-elle insisté. "Il a eu l’occasion de dire que j’avais sa confiance. Pour avancer, j’ai besoin de sa confiance et de celle du Parlement."

Fin juin, le chef de l'État avait en effet assuré dans un entretien à La Provence que sa Première ministre avait sa "confiance", "puisqu'elle est à la tête du gouvernement". Il avait aussi annoncé qu'elle ferait le point sur plusieurs réformes "dans les 15 premiers jours de juillet".