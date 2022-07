Un remaniement prévu "en toute cohérence" avant mercredi, annonce Olivia Grégoire

Attendu au lendemain du second tour des législatives, il y a plus de dix jours, un remaniement pourrait finalement avoir lieu en début de semaine prochaine. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, sur LCI, ce vendredi 1er juillet. Sondée sur une date éventuelle, elle a expliqué qu'il devrait survenir "en toute cohérence", avant la déclaration de politique générale, prévue mercredi. Alors que le journaliste Damien Fleurot lui demandait si cela allait arriver lundi ou mardi, elle a répondu : "On peut l'imaginer".