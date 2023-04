"Un spectacle souvent lamentable" : la présidente de l'Assemblée recadre les députés dans une lettre

La titulaire du perchoir a ainsi confié une mission à la vice-présidente Naïma Moutchou (également responsable de la délégation à la communication et à la presse) afin de "faire le point" sur "les autorisations de tournage et les règles de prise d'images et de son" à l'Assemblée, mais aussi "sur l'utilisation faite par les députés de divers outils de communication".

Parmi les interrogations, la manière de préserver l'usage du huis clos des commissions mixtes paritaires, ces instances où des députés et sénateurs se réunissent pour tenter de trouver un compromis sur une proposition ou un projet de loi. Lors de la commission mixte paritaire (CMP) sur les retraites, des élus de la coalition de gauche Nupes avaient revendiqué faire la publicité des débats sur les réseaux sociaux, pour plus de transparence, provoquant l'ire des autres camps.