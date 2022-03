Une caricature antisémite de Macron dans un cortège insoumis ? "Il n’y a pas d’ambiguïté possible", assure Quatennens

Ce dimanche, les Insoumis défilaient entre la place de la Bastille et la place de la République pour leur traditionnelle marche pour la VIe République. Dans le cortège, a été aperçu un pantin à l'effigie d'Emmanuel Macron, nez crochu et sourire carnassier. Des traits qui ont rappelé les caricatures antisémites du siècle dernier, et relancé les accusations d'antisémitisme du parti du candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon.