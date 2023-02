Une députée souhaite interdire les grèves pendant les vacances : est-ce possible ?

"Toute grève est interdite dans le secteur des transports les veilles de vacances scolaires, durant les vacances scolaires et les jours fériés." Voilà ce que propose d'inscrire dans la loi la députée non-inscrite de Vendée Véronique Besse. "Cette proposition de loi permettrait d'apporter à tous les voyageurs des garanties afin qu'ils soient certains de pouvoir jouir d'un droit fondamental : celui de voyager", explique la députée, qui entend bien interdire toute grève pendant les vacances et non pas renforcer le service minimum. Mais est-ce possible ?