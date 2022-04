"Une diplomatie sans diplomates" : pourquoi la suppression du corps diplomatique fait grincer des dents

En novembre 2021 déjà, 150 diplomates avaient cosigné une tribune dans Le Monde, s'alarmant d'"une diplomatie sans diplomates, dans un monde de plus en plus imprévisible et complexe". Des craintes de nouveau affichées, début mars, par un collectif de syndicats des agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. "À compter de janvier 2023, le corps diplomatique sera 'ubérisé', remplacé par un corps d'administrateurs généralistes et les meilleurs postes distribués à des profils extérieurs nommés par le fait du Prince (cabinets ministériels, hagiographes, etc.)", s'indignait-il dans une tribune au JDD.