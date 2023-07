"Une lâche et terrible agression" : le soutien unanime de la classe politique au maire de L'Haÿ-les-Roses

À l'extrême droite, le président du Rassemblement, Jordan Bardella, s'est indigné de voir "une nouvelle étape dans le déchaînement de violence (être) franchie, avec cette véritable tentative d'assassinat visant Vincent Jeanbrun et sa famille". "Nous lui adressons notre soutien et espérons que ces criminels seront rapidement identifiés et sévèrement condamnés." Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, a lui fustigé sur franceinfo cette attaque nocturne visant "un symbole de la République", "un garant de la République", pointant l'action de "hordes sauvages qui veulent nuire à la France".

Pour le président de Reconquête, Éric Zemmour, "ces sauvages ont osé toucher à sa famille, parce qu'il a le seul tort d'être maire et donc de représenter la France". "Attaquer un maire, sa femme et ses jeunes enfants à leur domicile personnel relève d'un acte terroriste et doit être traité en conséquence", a clamé Marion Maréchal, la vice-présidente du parti d'extrême droite.