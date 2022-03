Une répartition homogène des réfugiés ukrainiens est-elle organisée sur notre territoire ?

Est-ce l'État qui dirige les réfugiés vers les différentes régions et collectivités ? Pas directement, nous glisse l'entourage du ministre. "Pour le moment, c'est au bon vouloir des collectivités. La cellule interministérielle de crise consacrée à l'accueil des déplacés d'Ukraine, mise en place au ministère de l'Intérieur, assure surtout un rôle de coordination". Sont ainsi recensées les capacités et velléités d'accueil, avant que les acteurs impliqués soient mis en relation. Notons qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'hébergement, 7 places sur 10 sont proposées par des particuliers, quand les collectivités en proposent 2 sur 10. Les dernières places sont mises à disposition par les "opérateurs", à savoir des entreprises ou des associations.

Le transfert des personnes exilées vers les territoires s'effectue "pour l'heure le plus souvent aux frais des collectivités, même si la SNCF travaille aujourd'hui à un billet gratuit pour les déplacés", nous indique-t-on. Des bus sont notamment affrétés, une première étape avant que les régions, départements et autres collectivités se mobilisent une fois les Ukrainiens arrivés. "Chaque instance, par sa compétence, peut agir pour l'accueil des réfugiés", souligne-t-on, côté ministère. Le département par son action de protection des mineurs et de gestion des écoles, les communes avec la mise à disposition de moyens d'hébergement tels que des campings... Quant à la région, c'est elle qui se charge pour l'essentiel des réseaux de transports. Dans la période actuelle, le but n'est pas tant d'impliquer les acteurs, mais plutôt de parvenir à "canaliser l'élan de générosité que l'on observe depuis quelques semaines, de manière à garantir la qualité de l'accueil et que tout soit clair et efficace pour tout le monde". Les associations sont bien sûr associées aux échanges, apportant une assistance protéiforme aux personnes arrivant sur le territoire national.