Une résolution du PCF assimilant Israël à "un régime d'apartheid" crée le malaise au sein de la Nupes

Parmi les signataires, figurent pourtant des membres de son groupe, dont la socialiste Christine Pires-Beaune, les écologistes Sabrina Sebaihi et Aurélie Taché, le communiste et ancien candidat à la présidentielle Fabien Roussel, ou encore les Insoumis Adrien Quatennens, David Guiraud et Bénédicte Taurine.

"Il ne s’agit évidemment pas d’une initiative de la Nupes, jamais évoquée ni à fortiori décidée dans notre intergroupe. Des députés PC, LFI, EELV et PS l’ont signé individuellement", assure-t-il, ajoutant que le PS ne suit "pas du tout ces positions".