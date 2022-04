Une séquence vieille de plusieurs années prouve-t-elle que "Mélenchon et Ruffin roulent pour Macron" ?

Juan Branco, lorsqu'il se filme dans cette vidéo de 2019, utilise un document d'archives et dénonce une manœuvre politique de François Ruffin. Ce dernier, dixit l'avocat, aurait mis en scène un duel avec Emmanuel Macron en instrumentalisant la situation des ouvriers d'Ecopla en Isère, mobilisés contre la fermeture de leur usine. La séquence à l'origine de ces accusations implique en 2016 l'actuel député LFI et le chef de l'État, alors candidat à l'élection présidentielle. "Moi, je pense que si on réfléchit stratégie, il faut que vous soyez vivement interpellé, et publiquement, par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode", suggère notamment François Ruffin dans ce document audio.

À cela, Emmanuel Macron répond positivement : "Un : on échange sur le dossier. Deux : on vous tient au courant des avancées. Trois : vous, vous m'interpellez publiquement. Quatre : dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement. Le 5 octobre, ou courant fin septembre, et on voit comment on la communique ensemble." Les deux parties conviennent alors que François Ruffin sortira de cet échange en affichant auprès des médias présents une apparente contrariété.