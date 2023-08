Sexisme : une seule femme parmi les 11 responsables de partis politiques, la France une exception en Europe ?

En Grèce, on retrouve une écrasante majorité d'hommes. Sur les 8, le seul dirigé par une femme est aussi le moins représenté au parlement. Ce n'est guère mieux en Estonie, avec un parti sur six mené par une femme. Pour autant, notons que Kaja Kallas dirige la première formation politique du pays et occupe le poste de Première ministre, la fonction la plus importante du pays. En République tchèque et en Belgique, la féminisation des partis n'est que très partielle. Du côté de Prague, 11 des 13 partis au parlement ont nommé un homme à un poste de direction. Nos voisins belges, eux, comptent deux partis où les femmes sont numéros 1, mais elles partagent leur poste avec un homologue masculin.

Cette direction double et mixte, on la retrouve fréquemment de l'autre côté du Rhin. Quatre des sept principaux partis allemands ont ainsi fait le choix de confier leur présidence à un binôme. Les femmes ne sont donc pas seules aux manettes, mais elles restent toutefois plus représentées qu'en France.