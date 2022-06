Une traversée clandestine d'Italie jusqu'en France ? Les raccourcis trompeurs de Damien Rieu

Depuis lors, cette mesure n'a cessé de faire l'objet de prolongations successives, d'une durée de six mois à chaque fois. Au grand dam d'associations comme la Ligue des droits de l'Homme, qui s'appuient notamment sur un récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne pour dénoncer l'illégalité de tels prolongements. Des actions contentieuses menées devant le Conseil d'État ont pourtant été déboutées à deux reprises, en 2017 et 2019, ce dernier mettant en avant, entre autres, une "menace renouvelée" dans un contexte international tendu pour juger tolérable une prolongation des contrôles.

Si l'État peut décider de contrôles aux frontières, il est libre d'en décider l'ampleur et les modalités. Rien n'empêche par exemple les Français et les Allemands de traverser la frontière librement lorsqu'ils utilisent la ligne D du tram franco-allemand entre Strasbourg et Kehl. Il ne s'agit là, en aucun cas, d'une traversée clandestine, pas plus que celle de Damien Rieu, ce dernier étant titulaire d'un passeport en règle d'un pays membre de l'espace Schengen.