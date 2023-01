Uniforme à l’école : quels sont les établissements du public qui le portent en France

Aujourd'hui, s'il est porté dans de nombreux pays, l'uniforme scolaire ne l'est en France que dans de rares établissements. C'est le cas notamment dans les lycées de la défense, autrefois appelés lycées militaires. Ils sont au nombre de six en France : quatre dépendant de l'armée de terre (le Prytanée national militaire à la Flèche, Aix, Autun, St-Cyr), un dépendant de la marine nationale (lycée naval de Brest) et un de l'armée de l'air (les pupilles de l'air de Montbonnot-Saint-Martin). Ces mêmes lycées imposent une coupe de cheveux pour les garçons, ne devant être "ni trop courte, ni trop longue". Toute dérogation à la règle est sanctionnée, et en cas de récidive la sanction peut être sévère.

De même, les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, établissements secondaires réservés aux filles, petites-filles et arrière-petites-filles des décorés de la Légion d'honneur et sous tutelle du ministère de la Justice, imposent le port d'un uniforme à leurs élèves. Il est constitué d'une robe chasuble bleu marine et d'un chemisier blanc à manches courtes en été et à manches longues en hiver.

Par ailleurs, depuis mars 2012, les élèves de l'internat d'excellence de Sourdun, en Seine-et-Marne, portent un uniforme scolaire (chemise blanche, cravate noire, costume noir pour les garçons ; veste noire, chemise blanche, jupe ou pantalon noir pour les filles). C'est ainsi le seul établissement scolaire public métropolitain sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale à avoir instauré cette obligation. En 2018, la ville de Provins, en Seine-et-Marne, avait fait figure d’exception en instaurant le port non obligatoire de l’uniforme dans ses six écoles élémentaires publiques. Mais sous l’effet de la circonspection de certains parents et en l’absence d’une modification du règlement intérieur, il n’a finalement pas été adopté par une large majorité d’élèves.