Union de la gauche : pourquoi ils cherchent tous à s'assurer un groupe à l'Assemblée nationale ?

Or, outre les questions de programme, si les discussions ont patiné ou patinent toujours entre les Insoumis et les écologistes, les communistes et les socialistes, c’est notamment à cause du partage des 577 circonscriptions entre les candidats de tous ces partis. Car l’entente entre les formations de gauche n’a d’intérêt que si elle leur permet de ne pas se faire concurrence dans chacune des circonscriptions, ce qui suppose d’en faire les attributions en amont. Mais personne ne veut prendre le risque de perdre des députés ou de passer à côté de la constitution d'un groupe nécessaire au maintien de son indépendance politique.

Par exemple, les écologistes, pour l’instant les seuls à avoir conclut un accord La France insoumise, avaient commencé par demander 32 circonscriptions sur les 100 les plus "gagnables", notamment les centres des villes gagnées aux municipales de 2020, mais qui sont également celles où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de l’élection présidentielle. LFI ne l’entendait pas ainsi et avait fait une proposition deux fois moins intéressante. Finalement, EELV aura 100 circonscriptions environ, dont autour de 30 plus ou moins gagnables.

Les discussions portent "sur un nombre trop limité de circonscriptions, 165" avait regretté Fabien Roussel la semaine dernière, alors qu'"il faut mettre en mettre 289 sur la table" pour conquérir une majorité. Et sur les 165 circonscriptions, "nous ne retrouvons que nos 11 députés sortants". Au PS, les ténors opposés à la signature d'un accord avec le parti de Jean-Luc Mélenchon regrettent que "l'urgence pour Olivier Faure est de se sauver lui-même. Il est prêt à brader toute l'histoire socialiste pour un accord sur 20 circonscriptions, c'est inacceptable", a déclaré dimanche Stéphane Le Foll, maire du Mans, dans une interview au Point.