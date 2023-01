Forces armées, innovation, climat... Emmanuel Macron et Olaf Scholz veulent une Europe "souveraine"

Emmanuel Macron et Olaf Scholz jouent la carte de l'unité. Deux jours avant le début du Conseil des ministres franco-allemand, dimanche 22 janvier, le président de la République et le chancelier allemand ont appelé vendredi 20 janvier à renforcer la "souveraineté" de l'Union européenne. C'est un défi essentiel pour l'UE "de garantir que l'Europe devienne encore plus souveraine et dispose des capacités géopolitiques pour façonner l'ordre international", écrivent-ils dans une tribune publiée par le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

L'Europe doit, selon eux, investir davantage dans ses forces armées et son industrie de l'armement. "Des capacités européennes améliorées et un pilier européen plus fort au sein de l'Otan font également de nous un partenaire plus fort vis-à-vis de l'autre côté de l'Atlantique et les États-Unis - mieux équipés, plus efficaces et plus puissants", soulignent les deux dirigeants.