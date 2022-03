Université : y a-t-il une "baisse de l'investissement" par étudiant ?

Les propos du candidat sur le plateau de LCI visent très clairement à donner l'impression que le budget alloué aux études supérieures est en baisse. Il n'est d'ailleurs pas le seul candidat à critiquer le bilan du chef de l'État en la matière. Valérie Pécresse a, elle aussi, l'habitude de pointer la baisse du financement des études depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, quand elle était aux manettes du ministère de l'Enseignement supérieur.

Et pourtant, ce budget n'a cessé d'augmenter. Dans le projet de loi de finances pour l'année 2012, on découvre ainsi que 25,4 milliards d'euros en crédits de paiement de l'État étaient alloués à la Recherche et l'enseignement supérieur. En 2020, cette somme était de 28,49 milliards d'euros, toujours selon le projet de loi de finances de l'année.