Vacances scolaires : Emmanuel Macron veut une rentrée "dès le 20 août" pour les élèves en difficulté

Emmanuel Macron veut une rentrée scolaire "dès le 20 août" pour les élèves en difficulté. Dans une interview au Point, le chef de l'État a évoqué la question des vacances scolaires, qu'il juge trop longues. "Il faut changer le rapport au temps car, dans les communes les plus en difficulté, les inégalités se recréent le soir, le week-end et pendant les vacances", a-t-il déclaré.

Le président français estime qu'il y a "trop de vacances, et des journées trop chargées". "Les élèves qu'on aura évalués, et qui en ont besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage, et nous devons reconquérir le mois de juin pour les élèves qui ne passent pas d'épreuves en fin d'année", a affirmé Emmanuel Macron.