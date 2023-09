Toussaint, Pâques... Les "petites" vacances scolaires sont-elles beaucoup plus longues qu'avant ?

Le président de la République estime qu'il y a trop de vacances scolaires en France. Régulièrement, Emmanuel Macron assure que les vacances sont trop longues, et que les vacances comme celles de la Toussaint et de Pâques ont été considérablement rallongées ces dernières années. Lundi encore, au cours d'une interview diffusée sur les chaînes YouTube et TikTok d'Hugo Travers, le chef de l'Etat a déclaré : "Moi quand j'étais à l'école, on n'avait pas deux semaines à la Toussaint, on n'avait pas deux semaines à Pâques. On a accru toutes ces vacances intercalaires". Qu'en est-il ?