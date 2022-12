Vaccination Covid : François Braun reconnaît un bilan mitigé

Mais pour le ministre de la Santé, interrogé par nos confrères du Journal du dimanche, cela reste encore très insuffisant. "On est moins bons que les campagnes précédentes et moins bons que certains de nos voisins européens", reconnaît François Braun. À l'entendre, plusieurs raisons l’expliquent. "Cette campagne de vaccination (...) a été moins relayée par les médias. Il y a aussi une certaine lassitude de nos concitoyens par rapport à la vaccination. Les gens veulent en finir avec le Covid, passer à autre chose. Mais le Covid est toujours là, il tue encore, il ne faut pas relâcher nos efforts", souligne-t-il.

La semaine dernière, le ministre de la Santé avait évoqué le chiffre de "2,8 millions de personnes" ayant reçu une injection depuis début octobre. "Pour le Covid, chez les plus de 80 ans, on approche les 30% seulement. C’est encore trop bas et ça me préoccupe", déplore François Braun, qui appelle tous les directeurs d'Ehpad à "organiser sans délai la vaccination des personnes". Il rappelle, en outre, qu'"aujourd’hui, toute personne peut se faire vacciner à partir de 5 ans" tandis que les médecins recommandent de faire se vacciner au plus tard le 17 décembre.