Valérie Masson-Delmotte, la vulgarisation du changement climatique pour tous

Désignée comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine Time en 2022, Valérie Masson-Delmotte est une spécialiste de l'évolution des climats passés et de l'impact du climat futur. Elle a ainsi participé à la reconstitution de la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère sur les 800.000 dernières années, et a travaillé sur l'impact du réchauffement climatique sur l'Antarctique en 2070.

Tout au long de sa carrière, l'autrice de Climat. Le vrai et le faux s'est attaché à lutter contre le climatoscepticisme, lançant par exemple en 2010 un appel avec 400 spécialistes du climat à critiquer et à réagir face aux climatologues remettant en cause ou niant la responsabilité humaine dans les changements climatiques, parmi lesquels Claude Allègre. Aujourd'hui, cette féministe doit encore batailler face aux sceptiques, beaucoup d’hommes "qui font des calculs de coin de table et m’expliquent pourquoi je me trompe, avec une forme de mansplaining".