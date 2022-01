"Mes convictions évoluent avec celles de la société" : Valérie Pécresse précise ses positions sur le mariage pour tous, la PMA et la GPA

Quant à la PMA, elle a exigé "que l'on donne accès aux origines à l'enfant issu de la PMA, (...) parce que je pense que ces enfants ont un homme qui leur a donné leur patrimoine génétique". "J'ai beaucoup travaillé avec des enfants issus de l'adoption et je sais que ce besoin d'origine peut apparaître et on doit le satisfaire", a-t-elle affirmé. Elle est en revanche opposée à la GPA, critiquant une "marchandisation du corps humain" à ses yeux : "C'est viscéral chez moi, c'est la femme qui parle, je ne peux pas imaginer (...) que l'on puisse louer des ventres comme on loue des bras".

"J'ai vu des images terribles, des usines à bébés en Ukraine, avec des femmes très pauvres qui sont exploitées dans des conditions inimaginables. Pour moi, le corps de la femme ne peut pas se louer, s'acheter", a lancé la candidate des Républicains. Assurant que "l'intérêt de l'enfant est ce qui compte", elle a affirmé toutefois qu'un enfant né de GPA présent sur le territoire français devrait bénéficier de "sécurité" et d'affection. "C'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer et c'est au juge de le décider", a-t-elle insisté.