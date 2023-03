Véhicules propres : l'Élysée et le ministère de l'Intérieur hors des clous

En 2020, une enquête de TF1 montrait déjà que le parc automobile de l'État était encore très polluant. 90% était composé de voitures à moteur thermique. La part des voitures hybrides et électriques ne représentait que 5,5% et 4,5%, bien loin des 50% de véhicules propres fixés par la loi d'orientation des mobilités de 2019 et la loi climat et résilience de 2021. Trois ans plus tard, l'exécutif, qui invite tous les Français à se déplacer en polluant le moins possible, ne donne toujours pas l'exemple.