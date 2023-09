Vers "une autonomie à la Corse" : le président de la Région Bretagne réclame "la même chose"

Évoquant un "moment historique", Emmanuel Macron a proposé qu'"une nouvelle étape soit franchie" avec "l'entrée de la Corse dans la Constitution française" et "une autonomie à la Corse" pour l'île, qui ne soit "ni contre l'État ni sans l'État". Côté calendrier, le président a donné "six mois" aux groupes politiques corses et à l'Assemblée territoriale corse pour arriver à un "accord" avec le gouvernement sur un "texte constitutionnel et organique" qui permettra de modifier le statut de la Corse.