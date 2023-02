Vers une meilleure prise en charge psychologique des femmes victimes de fausse couche ?

Selon une étude publiée dans l’American Journal of Obstetrics and Gynecology citée dans la proposition de loi, après une fausse couche, "près d’une femme sur trois souffrirait de stress post‑traumatique, avec des symptômes de reviviscence, d’évitement et d’hypervigilance neurovégétative pouvant perdurer, pour une personne sur six, jusqu’à neuf mois. 25% des femmes interrogées présenteraient des symptômes d’anxiété modérée à sévère et 10% d’entre elles souffriraient de dépression". En 2021, un rapport publié dans la revue The Lancet appelait à prendre au sérieux les troubles liés à une fausse couche et recommandait que les femmes qui en étaient victimes puissent bénéficier d’un suivi minimum, avec notamment un soutien psychologique pour le couple.

Aussi, constatant qu'il "n’existe pas dans notre pays de protocole d’accompagnement psychologique adapté aux fausses couches", le texte propose de "favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche", notamment en informant "les femmes concernées de cette possibilité et de veiller à la prise en charge de cet accompagnement par l’Assurance maladie", en le finançant "par la majoration de l'accise sur les tabacs".