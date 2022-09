Réforme des retraites : l'avertissement de François Bayrou à Emmanuel Macron

Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait insisté sur la nécessité de travailler plus longtemps, avec un report de l'âge légal de départ à la retraite progressif jusqu'à 64 ou 65 ans. "La réforme pour trouver l'équilibre des régimes de retraite est nécessaire et vitale", assure François Bayrou. "Il serait irresponsable de ne pas la réaliser. Une partie importante des grandes sensibilités du pays en est persuadée. Mais la méthode est déterminante. [...] Il y a la nécessité que tout le monde puisse prendre sa retraite dans des conditions choisies. L'équilibre exige sans aucun doute qu'un plus grand nombre de salariés travaille plus longtemps. Mais j'en suis certain : cela est compatible avec un départ plus souple."