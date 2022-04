10 minutes pour convaincre : Anne Hidalgo

Face aux différentes crises que la France traverse, la première mesure d'urgence d'Anne Hidalgo en tant que présidente concernera les salaires et le travail. La candidate socialiste propose une augmentation du SMIC de 200 euros net par mois. Elle propose également "un rattrapage du point d'indice pour les fonctionnaires, plus 3%" et "un rattrapage pour les retraités de 3%". "Il faut vraiment que le travail puisse payer et permette de vivre dignement", a-t-elle affirmé.