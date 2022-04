10 minutes pour convaincre : l'interview de Eric Zemmour

Eric Zemmour a également affirmé qu'il vivra à l'Élysée en tant que président. Et en matière de protection de l'environnement, il pense qu'il faut avant tout "relocaliser le plus possible l'industrie en France et relancer un grand programme d'énergie nucléaire". Concernant les éventuelles sanctions contre la Russie et d'un procès pour crimes de guerre après les massacres à Boutcha en Ukraine, il se veut prudent et réclame une enquête. En revanche, il condamne cette atrocité s'il s'avère exact. "C'est évidemment innommable, indigne, infâme et ça sali même l'image du peuple russe".