"10 minutes pour convaincre" : l'interview de Philippe Poutou au 20H de TF1

En matière d'écologie, Philippe Poutou pense qu'il faut avant tout "développer le transport collectif" et rendre gratuits les transports en commun. Il propose aussi de rouvrir des lignes de train, de mettre fin à l'agriculture productiviste très polluante. "Mais à chaque fois on se retrouve en rupture avec les logiques capitalistes. Nous on pense absolument qu'il faut créer un outil public sous contrôle qui permet d'enlever les moyens de nuire à ces capitalistes qui se moquent autant de la planète que des droits sociaux."