10 minutes pour convaincre : mes premiers 100 jours avec Nicolas Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan souhaite également rendre la liberté aux Français. Pour cela, il s'engage à supprimer totalement et définitivement le pass vaccinal, à réintégrer les soignants exclus, et interdire le confinement dans la Constitution comme au Japon. Ce qu'il a vécu pendant la crise du Covid, il ne veut plus le revoir dans son pays. Le candidat de Debout la France compte également remplacer l'Union européenne, en finir avec ce système et renégocier tous les traités avec nos partenaires européens. On ne pourra traiter le problème de la France sur l'immigration que si on a des frontières.